Kees verhuisde voor Julia naar Dordrecht: 'Na onze eerste date wilden we zo snel mogelijk van elkaar af'

Rijtjes­huis blijkt opnieuw hennepkwe­ke­rij van gepensio­neer­de man (66): ‘Slaap er beter van’

,,Wat ruik ik?’’ vraagt een agent zich af als hij in zijn vrije tijd langs een rijtje woningen loopt in het Dordtse Sterrenburg. Na een warmtemeting ontdekt het hennepteam van de politie een kleine hennepplantage in het huis van H. van der W. (66). En dat is zeker niet de eerste keer, zo blijkt maandag als de verdachte voor de politierechter verschijnt.