Keert PRO Sliedrecht weer terug in de coalitie? ‘Zou mooi zijn als Hanny Visser weer wethouder wordt’

Eerste Oekraïense vluchtelin­gen nemen eind deze week intrek in Crownpoint in Dordrecht

De eerste vluchtelingen uit Oekraïne worden eind deze week of begin volgende week opgevangen in het Dordtse gebouw Crownpoint. Er is plek voor zo’n negenhonderd mensen, maar in eerste instantie komen er 120. ,,De locatie wordt nu met man en macht omgebouwd tot tijdelijke woonvoorziening.”

15 maart