Keeper Bossin vertrekt naar Oostende met Dordt in het hart; Sebaoui blinkt uit tegen Alanyaspor

COLUMN ‘Die schoenen knelden... in mijn hoofd’

‘Terug op zijn eiland ging hij er soms even af, om te zien hoe zijn stad erbij lag.’ Het is een strofe uit een prachtgedicht van dichter Jan Eikelboom dat, sinds enkele jaren, in zijn ‘eigen’ steegje naast het Dordrechts Museum hangt. Het gedicht gaat over de schilder Aelbert Cuyp, maar als dagelijks ‘tekstschilder’ van het alledaagse voel ik er enige verwantschap mee.