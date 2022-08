Kater Bruce vast in autogrille en reist van Katwijk naar Zwijndrecht terwijl bazin hem door tracker achterna reist

De Zwijndrechtse brandweer heeft vrijdagavond in de Brusselsestraat een jonge kater bevrijdt uit de grille van een auto. Het dier genaamd Bruce was in Katwijk onder de motorkap gekropen en moet de schrik van zijn leven hebben gekregen toen de wagen ineens begon te rijden. Ook bazin Liesbeth kreeg bijkans een hartverzakking toen ze Bruce, die een GPS-tracker om zijn hals heeft hangen, via een volg-app over drukke autowegen zag bewegen.

,,De tracker geeft een signaal af als hij verder dan 400 meter van huis is. Dat gaat al weken goed; nooit gaf de app een alarm door omdat hij mooi in zijn gebiedje bleef’’, legt de 44-jarige Liesbeth uit. ,,Wel konden we zien waar hij uithing. Niet dat we hem elke 10 minuten checken, maar hij is nog niet zo gewend om bij ons buiten te zijn. Daarom hebben we voor een paar maanden een abonnement afgesloten bij Weenect en draagt hij een halsband met GPS-tracker.’’

Mall of the Netherlands

Maar vrijdagmiddag kon het baasje de kater niet vinden rond de woning. ,,Ik keek op de app en zag dat hij in de buurt van Wassenaar, Den Haag was. Wat moet ik doen, dacht ik nog! Daarna ben ik in de auto gestapt en het signaal achterna gereden.’’ Dat signaal stopte in Leidschendam, bij het mega-koopcentrum Mall of the Netherlands. ,,Het voertuig waarin hij zat, was de parkeergarage ingereden en dan valt de verbinding weg. D'r staan daar honderden auto's en ik kon niks.’’

Via de app kun je namelijk in de halsband een belletje laten afgaan. Er kan zelfs tegen het dier gesproken worden. Maar dat lukt dus niet in een parkeergarage... Bruce bleef er onvindbaar. De Katwijkse droop af en hoopte dat de bestuurder na het shoppen weer terug zou komen naar Katwijk.

Niet dus. Ze was zelf bijna weer thuis toen manlief belde dat de kat nu bij Rotterdam was en verder koerste op de A16.

Belletje

Op naar de Dordtse regio dan maar. Haar partner wist op een gegeven moment te vertellen dat het voertuig met Bruce stil leek te staan in de Brusselsestraat in Zwijndrecht. Eenmaal daar keek ze onder een witte SUV maar zag ze niks. ,,Ik liet dat belletje laten rinkelen. Dat hoorde ik maar de kat zag ik echt niet. Toen heb ik Bruce ‘gebeld’ en miauwde hij als ik sprak. Maar ik zag hem nog steeds niet.’’

Volledig scherm De brandweer probeert de kat te redden uit de grille in de auto. © Fotoburo Busink

Pas toen ze de straat overstak om bij een wooncomplex te vragen naar de eigenaar van de witte auto, spotte ze haar huisdier. Hij zat vast in de grille net onder de kentekenplaat. Samen met de SUV-eigenaar besloot ze de brandweer te bellen. De brandweermannen dokterden in tien minuten uit hoe ze het beestje konden bevrijden zonder de auto te beschadigen. ,,In de motorkap schroefden ze even een rubberen rand eruit en toen klom Bruce naar boven. In vijf minuten of zo was het klaar’’, aldus de blije Katwijkse.

Vakantiepark

Liesbeth en haar gezin zijn sinds eind januari de eigenaar van de roodwitte kat. Tijdens een verblijf in een vakantiepark in Almelo kwam hij aanlopen bij hun huisje. Bruce bleef meteen twee nachten slapen, tot vreugde van Liesbeths zonen. Voordat ze weer terugreden naar de Randstad bracht het gezin de kater naar een asiel in de buurt. ,,Hij was zó lief dat wij dachten dat iemand hem wel zou komen ophalen. Maar dat gebeurde niet en toen hebben wij hem geadopteerd.’’

Zaterdag heeft Bruce huisarrest. Niet als straf voor zijn stapatsen van vrijdag, maar omdat het gezin zuinig is op hun kater. ,,Het is zaterdag de laatste dag van de feestweek hier in Katwijk. We wonen niet zo ver van het festivalterrein af en we willen niet dat hij weer bij een bezoeker van het dorp in de auto kruipt.’’

