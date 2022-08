Kat overleeft uitslaande brand in flatwoning Zwijndrecht niet, woning verwoest

Even voor 19.00 uur werd de brandweer maandagavond opgeroepen voor een uitslaande brand in een woning in de Kapitein Rietbergenflat in Zwijndrecht. Al snel werd er opgeschaald naar middelbrand. ,,Er komen vlammen uit het huis’’, zo liet woordvoerder Robert Hofman van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid rond de klok van 19.30 uur weten.

,,Omliggende woningen zijn uit voorzorg ontruimd. Er heeft een eerste onderzoek plaatsgevonden en het lijkt erop dat de bewoners van de getroffen woning op het moment van de brand niet in de woning aanwezig was. Over de oorzaak van de brand is nu nog niets bekend. Onze prioriteit ligt nu bij het in veiligheid brengen van de omwonenden en het bestrijden van de brand’’, aldus Hofman.