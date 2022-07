Kapotte brandkranen op Kijfhoek vervangen na bevel brandweer

COLUMN Tijd voor een ‘gemeente­lijk tandarts­fonds’

Ja, ik schreef er al eens eerder over, maar ik voel me genoodzaakt om het nóg eens te doen. Waarom? Omdat de situatie de afgelopen jaren alleen maar nijpender is geworden. Waarover ik het heb? Over de staat van ‘onze’ tanden en kiezen. Die is namelijk behoorlijk beroerd op dit eiland.

13 juli