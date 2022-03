‘Kap linde Krispijn vormt gevaar voor alle Dordtse bomen’

Rol van Dordtse verzetshel­din ‘Diet’ bleef lang onderbe­licht, maar nu hangt er een plaquette op haar oude school

Een oud-leerling van het Johan de Witt-gymnasium heeft een ereplekje gekregen in het schoolgebouw aan het Oranjepark in Dordrecht. Dina Barendregt (1924-2015) was als gymnasiaste al actief in het verzet. ,,Een heel bijzonder gegeven.’’

23 maart