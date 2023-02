Kan verpauperde oranjerie toch nog gered worden? Nog één poging om rijkssubsidie binnen te harken

Het is al jaren pet met de Oranjerie en het lijkt er niet bepaald op dat er een oplossing in zicht is voor het verpauperde pand in het Weizigtpark. Integendeel, volgens het Dordtse stadsbestuur is het gebouw eigenlijk ten dode opgeschreven.

De oranjerie is een rijksmonument dat in 1838 werd gebouwd op het Landgoed Weizigt van de familie De Roo, het latere park en eigendom van woningcorporatie Woonbron. Dat wil van het pand af en heeft de afgelopen 25 jaar niet of nauwelijks nog onderhoud gepleegd, met als gevolg dat het zwaar verpauperd is.

Lees ook PREMIUM Valt weer een Dordtse hoeve ten prooi aan de sloophamer?

Afbreken en opbouwen

In 2016 dreigde de gemeente met een dwangsom als Woonbron geen maatregelen zou nemen. Restauratie ter plekke bleek echter moeilijk, omdat het monument vanwege de nabijheid van het spoor geen nieuwe gebruiksfunctie kon krijgen. Na lang overleg met gemeente en monumentenzorg kreeg Woonbron toestemming om het gebouw af te breken en weer op te bouwen bij duurzaamheidscentrum Weizigt, naast het Aquarama.

Daar zou het in de wintermaanden zijn functie als oranjerie terugkrijgen, maar het kwam er niet van, omdat Autoriteit Woningbouwcorporaties (AW) het project stillegde. Volgens de toezichthouder was het afbreken en weer opbouwen van het monument in het park in strijd met de Woningwet en sindsdien is er niets meer gebeurd.

Door in het oog

Dat is onder meer een doorn in het oog van Gewoon Dordt, dat er raadsvragen over stelde aan burgemeester en wethouders. ‘De oranjerie verkeert thans in erbarmelijke staat en niet met zekerheid kan gesteld worden dat het pand niet als verloren kan worden beschouwd’, schrijven ze. Toch wordt nog één ultieme poging gedaan om rijkssubsidie binnen te harken, ook al omdat een geraadpleegde architect oordeelt dat de boel wellicht toch nog gerenoveerd kan worden.

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie (met voor-, achternaam en adres, dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.