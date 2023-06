Kamperen in Dordrecht: op deze data is De Buurtcamping Krispijn

Kinderen en leerkrach­ten klagen over hoofdpijn door beroerde luchtbehan­de­ling: ‘Een ongezonde situatie’

De luchtbehandeling in basisschool ‘t Kofschip in Papendrecht is al jarenlang een zorgenkindje van het schoolbestuur, maar de tropische hitte van de afgelopen dagen maakt het allemaal nog een tandje erger. Docenten staan met hoofdpijn voor de klas en ook leerlingen klagen daarover. Directeur Saskia Vuik spreekt zelfs van ‘een ongezonde situatie’.