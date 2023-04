Kaartverkoop Lammetjesfestival gestart

Vluchtelin­gen­op­vang Crownpoint ontruimd na brandmel­ding

Hulpdiensten zijn zaterdagavond massaal uitgerukt naar de Oekraïense vluchtelingen in gebouw Crownpoint aan de Spuiboulevard in Dordrecht. Nadat er een brandmelding uit het voormalige kantoorgebouw was gekomen, wilde de brandweer geen enkel risico lopen.