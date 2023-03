Kaalslag Wielwijkpark typische ambtenarij volgens onze lezers

LEZERSBRIEVENTot een jaar of vier geleden was het Wielwijkpark een plek waar Wielwijkers graag kwamen. Tot de gemeente een deel liet leegruimen voor renovatie en woningbouw en het park een stuivende zandvlakte werd. Sindsdien is er niets meer gebeurd en dat steekt onze lezers zeer, zo blijkt uit de lezersbrieven over dit onderwerp. Net als de column van Roy Grünewald over de asielkinderen in Gorinchem die ’s avonds na 21.00 uur niet meer buiten mogen spelen.

Wielwijkpark (1)

In De Dordtenaar van donderdag 16 februari, een opmerkelijk artikel. Bewoners Wielwijkpark in Dordrecht zijn de zandvlakte bij het Wielwijkpark meer dan beu. Begrijpelijk, ongeveer vier jaar geleden is een deel van het park leeggeruimd voor renovatie en vernieuwing. Op zich niet vreemd, maar nu blijkt dat er voor dit gebied zelfs voor de kaalslag nog geen concrete plannen waren. Sterker nog, er zijn nog steeds geen plannen. Volgens de gemeente verloopt de aanbesteding moeizaam. Er is nog niets bekend over de planning of wanneer er iets gaat gebeuren. Als je het artikel in AD De Dordtenaar goed leest, weet men eigenlijk zelfs nog niet wat men met het terrein gaat doen. Maar goed, het park vernielen, of beter gezegd: omtoveren in een zandvlakte is alvast gebeurd. Mijns inziens sloop je pas iets als je weet wat je concrete plannen zijn. Mag ik dit typisch ambtenarij noemen?

Henk Berger

Sliedrecht

Wielwijkpark (2)

Wij wonen aan het Wielwijkpark en het is te gek voor woorden hoe de gemeente hiermee omgaat. De betreffende ambtenaren, ik zal maar geen namen noemen, lachen een beetje om onze zorgen. En dat al vijf jaar zo. Wij vragen ons af waar de gemeente mee bezig is, om op deze manier nog meer ellende te bezorgen aan de bewoners. Knap dat park op en bouw geen huizen daar. Er zijn er reeds vier gebouwd en dat is een grote teleurstelling voor eenieder.

D. Huijgen

Dordrecht

Overlast kinderen asielopvang Gorinchem

Vooropgesteld… ik ben het ermee eens dat je niet een bepaalde groep kan beperken. Dus regels rondom buitenspelen van enkel asielkinderen is natuurlijk van de zotte. Maar even los daarvan: ‘kindjes’ niet meer buiten laten spelen na 21.00 uur? Welke ‘kindjes’ spelen nog buiten, dan? Die van mij zijn 11 en 13 en zitten zoals het in mijn ogen hoort gewoon thuis. Doordeweeks al in bed tegen die tijd of anders aan de keukentafel met een spelletje of huiswerk, of lekker met een drankje chill voor de tv. Welke kinderen hebben überhaupt om 21.00 uur nog iets buiten te zoeken? Dus misschien moet de regel worden: iedereen z’n kinderen binnen houden na 21.00 uur! Doe eens wat leuks met je kind. Je zal zien dat ze best gezellig zijn als je er wat tijd in stopt!

Elvira Bouter

Giessenburg

