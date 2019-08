Justitie en Belastingdienst onderzoeken handel en wandel ex-topman Dordts staalbedrijf

De 55-jarige Rotterdammer werd eerder al in een civiele rechtszaak veroordeeld tot terugbetaling van zo’n twee miljoen euro aan zijn voormalig werkgever. De ex-topman gebruikte geld van het bedrijf voor allerlei privézaken. Hij gebruikte daarvoor de creditcards van de onderneming en liet facturen vervalsen.

Behalve het starten van een proces tegen de voormalig directeur om het gestolen geld terug te halen, deed de nieuwe top van het staalbedrijf vorig jaar ook aangifte bij de politie van diefstal. De financiële recherche nam daarop onder meer administratie in beslag.

Celstraf

Het onderzoek staat onder leiding van het Openbaar Ministerie, waar officier van justitie Thomas Slieker zich met de zaak bemoeit. Hij is gespecialiseerd in fraudezaken. Hij zal op enig moment moeten beslissen of de oud-topman ook strafrechtelijk wordt vervolgd.

Bij een veroordeling riskeert de Rotterdammer celstraf. Dit jaar en vorig jaar draaiden fraudeurs in andere zaken ook de cel in. Zo kreeg deze week een vrouw nog tien maanden celstraf, omdat ze 1,1 miljoen euro had gestolen van de Karwei in Dordrecht. Een gokverslaafde boekhouder uit Hendrik-Ido-Ambacht kreeg begin vorig jaar een half jaar celstraf, omdat hij bij twee werkgevers ruim twee ton achterover had gedrukt.

Fouten

In juni oordeelde de kantonrechter in Rotterdam op basis van alle bewijs al dat de Rotterdammer zich schuldig had gemaakt aan zwendel. ,,Vast is komen te staan dat de man op grote schaal en op structurele wijze zichzelf heeft verrijkt ten koste van het bedrijf. Alsook dat hij zijn bestuurstaken niet behoorlijk heeft vervuld, waarbij hij grovelijk misbruik heeft gemaakt van zijn gezagspositie’’, tekende de rechtbank op in het vonnis.

Een deel van dat bewijs zal vermoedelijk ook worden gebruikt in een eventueel strafproces, dat juridisch echter los staat van die civiele zaak.

Tijdens een nieuw kort geding tussen Arcus en de oud-topman deze week zeiden advocaten al dat de oud-topman erkent dat hij ‘fouten heeft gemaakt’, maar dat de eerdere veroordeling nog niet onherroepelijk is. Daar kan nog tot en met 5 september bezwaar tegen worden gemaakt. Volgens zijn raadslieden is er goede kans dat in dat geval delen van dat vonnis worden vernietigd.