Justin Bieber zingt samen met Sliedrechtse Sera op Instagram

Afgelaste kerstmarkt, Teus’ terugkeer en worstelend FC Dordrecht: Dit is de winter van 2019

15:36 Met het einde van het jaar in zicht is het tijd om terug te blikken op 2019. Vandaag de laatste editie, met nieuws van oktober, november en december. De wind gooit roet in het eten tijdens de grootste kerstmarkt van het land die daardoor dit jaar niet drie, maar slechts één dag duurt. Verder onthult prinses Beatrix het veelbesproken beeld van Willem van Oranje, keert een oude bekende terug in een Dordts brugwachtershuisje en is de toekomst van FC Dordrecht onzeker.