Jos (79) zat naast laatste gesneuvelde Nederlandse militair in Nieuw-Guinea: ‘Het heeft veel impact gehad’

Veteraan Frans (78) voelt zich schuldig over zijn diensttijd in Nieuw-Gui­nea: 'Dit is niet wat we hadden beloofd’

Nooit dacht Frans de Bree dat hij het in zich had: het kameraadschappelijke gevoel dat het leger zo typeert. Toch merkt de 78-jarige Dordtenaar bijna zestig jaar na zijn diensttijd in Nieuw-Guinea dat hij nergens anders dan bij zijn collega-veteranen zijn verhaal kwijt kan. En juist die kans wordt hem dit jaar door corona ontnomen. De jaarlijkse herdenking, zaterdag in Roermond, gaat namelijk niet door.

8 september