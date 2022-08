Jongetje van 4 jaar verdronken in sloot in Kinderdijk

Topzeilers worden straks, met Dordtse hulp, ‘achter­volgd’ door superscho­ne coachboot

Met een flinke vaart in een elektrische boot met waterstof-aanstuwing achter nationale zeiltoppers als surfer Kiran Badloe of Marit Bouwmeester in haar ILCA6 aan. Met hulp van maritieme maakindustrie-bedrijven uit de Drechtsteden lijkt dat serieus mogelijk voor de Olympische Spelen van 2024. Misschien zelfs al wel bij het WK Zeilen volgend jaar in Scheveningen.

