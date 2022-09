Jongetje (4) dat verdronk in sloot in Kinderdijk, ontsnapte even aan de aandacht: ‘Dat was fataal’

Het pas 4 jaar oude jongetje dat donderdag 25 augustus levenloos is aangetroffen in een sloot in Kinderdijk, ontsnapte net voor zijn dood aan de aandacht, nadat hij door een taxi thuis werd afgezet. Na onderzoek is besloten dat de taxichauffeur niets te verwijten valt. ,,Geen winnaars hier.’’

Een 4-jarige jongetje werd op donderdagavond 25 augustus rond 18.00 uur aangetroffen in een sloot langs de voetbalvelden aan de Schansweg in Kinderdijk. De hulpdiensten rukten massaal uit, maar de reanimatie mocht niet meer baten. Inmiddels is duidelijk wat er voorafging aan de tragische verdrinkingsdood van het kindje.

De kleuter had autisme en ADHD, en werd om die reden vervoerd in een zogeheten zorgtaxi. De taxichauffeur bracht hem op die donderdag rond 17.30 uur thuis. Hij stopte voor huis en stapte uit om het jongetje uit de taxi te halen. De chauffeur draaide zich even om, om het tasje van de jongen uit de taxi te halen. Toen hij zich weer omdraaide, was de kleuter weg. ,,De moeder van het kindje stond in de deuropening. De moeder dacht dat het jongetje bij de chauffeur was, en vice versa. Hij is uit het oog verloren, en dat was fataal’’, vertelt een politiewoordvoerder.

Taxichauffeur niet schuldig

Na het tragische ongeval is de casus getoetst bij het Openbaar Ministerie. ,,En er is gebleken dat er geen strafrechtelijke vervolging plaats zal vinden omtrent de taxichauffeur. Daar is geen aanleiding voor’’, aldus de politie. ,,Dit is een verschrikkelijk verdrietige casus waarbij er geen winnaars zijn. De familie is op de hoogte gebracht. Voor hen is het verdrietig, voor de chauffeur ook. Niemand wordt hier blij van, maar dit is het besluit, en het onderzoek is dan ook klaar.’’

