Jongetje (1) overleden aan verwondingen na zwaar ongeval op de A16

Bonje tussen buurvrou­wen ontaardde in brandende schutting in Dubbeldam: ‘Ik haat je!’

11 november Dat het tussen twee achterbuurvrouwen in de Dordtse wijk Dubbeldam niet botert, daar is geen speld tussen te krijgen. Eén van de twee vrouwen moest dinsdag voor drie rechters verschijnen nadat ze in een vlaag van verstandsverbijstering de schutting van haar rivale in de fik had gestoken. ,,Het enige wat ik kan hopen, is dat één van jullie verhuist”, aldus de oudste rechter.