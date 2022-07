Jongeren presenteren ideeën voor de toekomst aan Gerdi Verbeet tijdens Nationale Vrije Stedenvergadering

COLUMN ‘Wie kan wát voor deze zak belasting­geld?’

In een ideale wereld zou ‘Het Systeem’ moeten werken: je schrijft als provincie een wedstrijdje uit om het openbaar vervoer over weg, water en spoor in je regio te regelen. Iedereen mag meedoen en de ‘draaiboekjes’ die door vervoersbedrijven ‘uit gansch Europa’ worden ingezonden hou je vervolgens, met een handjevol provinciebestuurders tegen het licht.

4 juli