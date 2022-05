Jongeren acteren in Dordtse binnenstad: ‘Het waren ook maar gewone mensen in de oorlog’

De acteurs spelen op woensdagavond 4 mei een voorstelling in de straten van de Dordtse binnenstad. Het publiek wandelt vanaf Het Hof onder begeleiding langs de theaterscènes die gebaseerd zijn op verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Negen jonge spelers tussen de twaalf en veertien jaar verdiepten zich voor de theaterproductie in de geschiedenis van Dordrecht. ,,We zijn in gesprek gegaan met ouderen en hebben hun allerlei vragen gesteld, zoals hoe het was om jong te zijn in oorlogstijd, of er in die tijd ook wel lichtpuntjes waren en of er feestdagen werden gevierd”, vertelt acteur en Dordtenaar Guus van Pelt (13). Deze gesprekken, de verhalen uit het verleden, vormen de basis van de voorstelling Daar deden ze roomboter in. ,,De titel verwijst naar het verhaal dat een mevrouw vertelde; zij zag dat een Duitser roomboter in de pudding deed. Dan glanst het meer, sindsdien doet zij dat ook altijd”, duidt acteur Annabel Valkman (14) uit Dordrecht.