Jongen schiet 13-jarig broertje per ongeluk in gezicht met luchtbuks in Alblasserdam

MET VIDEOEen jongen heeft per ongeluk zijn 13-jarige broertje in zijn gezicht geschoten met een luchtbuks. Het incident gebeurde maandagavond in een woning aan de Fop Smitstraat in Alblasserdam. Het jongetje raakte lichtgewond, aldus de politie.