Jonge zwemmer onwel in Papendrecht, ‘maar herstelt goed’

De zwemmer verdween tijdens de training in Sportcentrum Papendrecht onder water en is door de trainers snel op de kant gehesen. In een mail aan de ouders schrijft de zwemvereniging dat onder meer de traumahelikopter volgens protocol is opgeroepen. Veel kinderen hebben daar wat van meegekregen. Daarom vindt de vereniging het belangrijk de afloop te vertellen. ,,De zwemmer is goed snel hersteld maar voor de zekerheid wel meegegaan naar het ziekenhuis. Bij vertrek van de ambulance was hij goed aanspreekbaar.’’