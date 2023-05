Jonge lintjesknipper gezocht voor opening buitenbad én gratis VIP-behandeling: ‘Is nog een verrassing’

Buitenba­den in Ambacht en Papen­drecht kunnen nog niet volledig open, slecht weer is de boosdoener

Het buitenbadseizoen ging bij de Louwert in Hendrik-Ido-Ambacht op 1 mei officieel van start, maar een deel van het buitenbad kan pas later open. Hetzelfde geldt voor het zwembad in Papendrecht, waar het diepe buitenbad nog in de steigers staat. De reden? Die is bij beide baden vergelijkbaar.