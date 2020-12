John ontdekt per ongeluk hoe schip duizenden liters brandstof kan besparen: ‘Dit heet nu ineens innovatie...’

‘Lekker rustig, pa! Je vaart zeker op je gemak?’ Dat compliment kreeg een binnenvaartschipper van zijn zoon te horen, enkele dagen nadat hij zijn schroef in Dordrecht had laten scherpslijpen. In werkelijkheid voer het schip net zo hard als in de weken daarvoor. ,,Maar het geluid van de schroef was veel minder als dat ze gewend waren’’, zegt Vermeulen, die samen met zijn vrouw Dymphina en zwager Kees Jooren het familiebedrijf runt.