John F. Kennedyschool Wielwijk gaat verder als Parkwijck

De Lidl in Sterren­burg gaat weer open en viert dat met een minuut gratis winkelen voor 1 geluksvo­gel

Nog een paar dagen wachten, dan is de Lidl in winkelcentrum Sterrenburg na drie maanden verbouwen weer open. Los van het feit dat het voor klanten fijn is dat de boodschappen weer gehaald kunnen worden, is er nog een voordeel: de winkel verloot een minuut gratis winkelen.

11 juli