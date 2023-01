Jeroen Tijhuis is korfballer en ‘Deltawarrior’ in Roparun: ‘Ik vind het erg leuk om te lopen’

schietpartij zwijndrecht Familie van neergescho­ten Michel (66) en Anneke (38): ‘Leed is met geen pen te beschrij­ven’

Anneke (38) die zaterdag op klaarlichte dag werd neergeschoten bij een winkelcentrum in Zwijndrecht vecht in het ziekenhuis voor haar leven. Dat meldt haar familie in een verklaring. Bij het drama stierf haar moeder Michel (66) ter plekke aan haar verwondingen. De vermeende schutter, Minh Nghia Vuong, is nog altijd voortvluchtig.

26 januari