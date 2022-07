Jeroen heeft zijn hart verloren aan Ibiza: ‘Als we onze dromen waar kunnen maken, dan leven we daar’

indebuurt Huis huren in Dordrecht: dit betaal je nu voor een huurwoning in de vrije sector

Een terrasje pakken met uitzicht op de Oude Maas, de natuur opzoeken in de Biesbosch of genieten van de gezellige sfeer van de Vriesestraat. Wonen in Dordrecht is hartstikke gezellig. Wil jij dit ook? Dan is het goed om te weten wat je nu gemiddeld aan huur betaalt.

