Je kind wil naar de huldiging van Feyenoord, mag dat? Dat hangt helemaal af van de schooldirecteur

Vijf arresta­ties vanwege verkoop van harddrugs in drugspand Oud-Kris­pijn

De politie heeft donderdag in Dordrecht vijf personen opgepakt vanwege bezit en handel in harddrugs. Dat gebeurde tijdens een inval in een woning aan de Aagje Dekenstraat in de wijk Oud-Krispijn.