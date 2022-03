Je kan de Dordtenaar wel uit Dordt halen, maar Dordrecht niet uit de Dordtenaar

COLUMNSjors belde me met het verhaal dat hij het woningtekort in Dordt heeft opgelost. ,,Keus zat hier in het oosten, kost geen drol. Zouden meer Dordtenaren moeten doen.’’ Ik lach, maar weet dat mijn ouwe klasgenoot, geboren en getogen Schapekop, niet vanwege de centen naar een dorpje bij de Duitse grens is verhuisd.