‘Jari 2.0’ voelt zich goed in nieuwe rol: ‘Maar ik maak nog altijd minimaal twaalf kilometer per wedstrijd’

Helft kantoorpan­den nog steeds niet groen genoeg; PvdD wil dat de gemeente in actie komt

De Partij voor de Dieren (PvdD) in Dordrecht vindt dat de gemeente in de benen moet komen om kantooreigenaren hun bezit in een vlotter tempo te laten verduurzamen. Per 1 januari moeten kantoorpanden minimaal het energielabel C scoren, anders mogen ze niet meer verhuurd worden. En kan er in feite ook niet meer in gewerkt worden.

20 september