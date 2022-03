Jan van Zuuren was elf jaar burgemeester in Dordt, maar op bordjes Dordtse Kil IV heet hij ineens anders

REGIO STEUNT OEKRAÏNE Tanya steunt moederland Oekraïne vanuit Papen­drecht: ‘Nicht leeft met zoon en dochter in schuilkel­der’

Elke paar uur verschijnt er een hartje in de WhatsApp van de Papendrechtse Tanya Stok. Er is geen bericht waar ze blijer van wordt. ,,Die hartjes komen van mijn zus in Vinnytsja, in Oekraïne. Zo laat ze weten dat het nog steeds goed met haar gaat.’’

5 maart