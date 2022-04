Jan raakte overbelast en wil nu andere mantelzorgers helpen: ‘Ik heb het totaal onderschat’

Het gebeurde ’s nachts, vertelt Van Klaveren (69). ,,Mijn vrouw maakte me wakker: ‘Het gaat niet goed met me’. Ze had heel erge hoofdpijn en haar ogen stonden scheef. Ze begon wartaal uit te slaan. Ik heb 112 gebeld, maar niet meer op de ambulance gewacht. Als een speer ben ik naar het Albert Schweitzer ziekenhuis gereden. Daar bleek al snel dat het foute boel was. Ze is met spoed naar Utrecht overgebracht en geopereerd. Via haar lies is het lek in haar hoofd gedicht. Daarna was het afwachten hoe ze wakker zou worden.’’