Jan Heijkoop (69) stopt als burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht

Heijkoop (69) zou in april volgend jaar hoe dan ook moeten stoppen omdat hij dan de maximale leeftijd voor een burgemeester bereikt. Eind vorig jaar werd bij hem een nier verwijderd omdat daar een tumor in zat. ,,Ik heb al mijn energie weer terug, maar ik heb er al eerder over nagedacht om te stoppen. Vanwege alle wisselingen rond de verkiezingen is mij gevraagd nog even te blijven. Ik heb het naar mijn zin in mijn werk, maar ik krijg ook meer behoefte aan tijd voor mezelf.’’

Dorps karakter is geuzennaam

De oorspronkelijk uit Oud-Alblas afkomstige burgervader bekleedde het ambt in het Waaldorp sinds februari 2012. ,,Ambacht is een gemeente waarin 'dorps karakter’ een geuzennaam is. Echte Ambachters en nieuwkomers gaan hier moeiteloos samen, kennen elkaar en groeten elkaar.’’

Het mooie van zijn werk is dat hij probeert een sfeer te scheppen, waarin mensen met elkaar samenwerken: ,,Je moet als burgemeester niet willen scoren op grote onderwerpen. Dat geeft je het recht om je overal mee te bemoeien.’’

Opgestapt na Ceteco-affaire

Heijkoop begon zijn loopbaan in het openbaar bestuur in 1982 als lid van provinciale staten van Zuid-Holland. Daar schopte hij het tot gedeputeerde, een functie die hij na vier jaar op moest gegeven vanwege de Ceteco-affaire. De provincie verloor daarbij 47 miljoen gulden toen ze geld uitleende aan dat in nood geraakte handelshuis.

Daarna was hij onder meer waarnemend burgemeester in Cromstrijen en Oostflakkee en voorzitter van boerenorganisaties. Terwijl hij burgemeester van Ambacht was, was hij ook nog korte tijd waarnemend burgemeester van Alblasserdam.

