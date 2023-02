Jan en Margaret kicken kalmpjes af van Kinderdijk op hun warme heuveltje met ezeltje in de Portugese zon

Meer tijd én meer geld nodig voor opknap­beurt Elektra

De renovatie van het pand Elektra in Sliedrecht is al maanden bezig en zou in maart 2023 klaar moeten zijn. Dat gaat in ieder geval niet lukken. En door meerdere tegenvallers ook niet met het beoogde budget van 1,8 miljoen euro. ,,Balen.’’