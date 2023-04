Jamiro (Sliedrecht) klopt broer Denzel Libretto (SVW) in bizar slecht duel: ‘Rode kaart was dom’

Voor ‘kutneger’ uitgeschol­den arrestan­ten worden toch vervolgd: rechtbank moet zaak behandelen

Twee Dordtenaren die ervan worden verdacht in december 2020 geweld tegen politieagenten te hebben gebruikt, mogen toch worden vervolgd. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag vrijdag besloten in het hoger beroep dat het Openbaar Ministerie had aangespannen. Een 52-jarige agent van de politie eenheid Rotterdam schold een van de arrestanten uit voor ‘kutneger’.