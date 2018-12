Is de Dordtse kerstmarkt echt de grootste van Nederland?

De kerstmarkt in Dordrecht trekt jaarlijks tussen de 350.000 en 400.000 bezoekers, verspreid over drie dagen. Daarmee is het de grootste kerstmarkt van Nederland, zegt Dordrecht Marketing. Maar hoe berekent de organisatie dat? ,,Het is een educated guess'', zegt directeur Gerben Baaij van Dordrecht Marketing. ,,Oftewel, een schatting op basis van bronnen en waarnemingen.''

Volgens Baaij wordt er onder meer gekeken naar de maximale capaciteit op de route. De kerstmarkt strekt zich uit over een parcours van 3,5 kilometer door de historische binnenstad. ,,Daarnaast gebruiken we camerabeelden. Ook de drukte op de parkeerplaats en in de pendelbussen geeft een idee. En we kijken naar het aantal touringcars dat komt.''

Baaij is de eerste om te erkennen dat het geen harde cijfers zijn. ,,Mensen die er wonen, komen misschien wel zeven keer over de kerstmarkt.'' Eén ding is volgens hem wel zeker: ,,Een exacte wetenschap wordt het nooit.''

Discussie

Binnen de branche is al jaren discussie over bezoekersaantallen, zegt directeur Lex Kruijver van onderzoeksbureau Respons, dat gespecialiseerd is in evenementen. ,,Bij betaalde evenementen kijk je naar de kaartverkoop, maar bij gratis evenementen moet je gaan schatten of tellen.''

De Dordtse kerstmarkt behoort volgens Kruijver tot een lastige categorie. ,,Parkpop wordt gehouden op een terrein in het Haagse Zuiderpark. Daar komen bezoekers speciaal naartoe. De kerstmarkt in Dordrecht is in de binnenstad. Hoe weet je of iemand een bezoeker is of een toevallige passant?''

Over de definitie van wat een bezoeker is, bestaat geen eenduidigheid. Hoe lang moet iemand ergens geweest zijn om meegerekend te mogen worden? Organisatoren houden er verschillende rekenmethodes op na. Kan Dordrecht dan wel claimen de grootste te zijn? ,,Zolang niemand zegt dat ie er meer heeft, kun je dat wel doen.''

Technisch is er inmiddels veel mogelijk, zegt Kruijver. ,,Je kunt bijvoorbeeld op basis van mobiele telefoon-gegevens bezoekersaantallen berekenen. Maar dat is kostbaar.''

In Den Haag ontstond zelfs een heuse rel toen studenten op die manier op veel lagere cijfers uitkwamen. Organisatoren probeerden het rapport via de rechter geheim te houden, maar verloren de zaak. ,,Het heeft geleid tot meer voorzichtigheid. Maar de discussie zal wel tot na mijn pensioen voortduren, vrees ik.''