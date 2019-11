Intercity tussen Brabant en Dordrecht keert terug

Vier maanden cel voor man die met 120 kilometer per uur snorfiet­ser (72) schepte op Merwe­destraat

28 november De 19-jarige Dordtenaar J.R., die in juli 2018 op de Merwedestraat in Dordrecht met 120 kilometer per uur een overstekende snorfietser aanreed, moet vier maanden de cel in. Die straf viel twee maanden lager uit dan geëist, omdat niet kan worden bewezen dat hij achter het stuur met zijn telefoon bezig was.