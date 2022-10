Inschrijven kan nog voor DrechtStadLoop van zondag

update Gaslucht op verschil­len­de plekken in Dordrecht door schip op Hollands Diep

Op verschillende plekken in Dordrecht is dinsdagmiddag melding gemaakt van een gaslucht. Na urenlang onderzoek blijkt dat de lucht afkomstig is van een schip dat langs Dordrecht is gevaren en zich momenteel op Hollands Diep bevindt. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten in de lucht. Rijkswaterstaat handelt samen met de Inspectie Leefomgeving en Transport de situatie verder af.

26 oktober