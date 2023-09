Inge schildert ‘De terugkeer van de verloren zoon’ in Stadsklooster Dordt: ‘Betekenis van schilderij is mooi’

OP DE MAN AF... Lars Brander­horst over dé derby: ‘Ondanks het verbod zal er zeker vuurwerk zijn’

In de rubriek Op De Man Af vragen we sporters uit deze regio het hemd van het lijf. Deze keer spreken we de 24-jarige Lars Branderhorst, voetballer van Dussense Boys, wiens ploeg zondag de (beker)clash met Be Ready wacht.