Inflatie hakt er hard in zien hulporganisaties, óók bij middeninkomens: ‘Je ziet dat ze in paniek zijn’

Evenemen­ten in Alblasser­dam gaan na dodelijke drama's ‘aangepast’ door: ‘Er is altijd een dag erna’

Evenementen als de kermis en de truckersoptocht in Alblasserdam gaan na de drama's van afgelopen vrijdag, waarbij in totaal vier jonge vrouwen om het leven kwamen en twee mensen zwaargewond raakten, gewoon door. Maar wel in aangepaste vorm. ,,Er is altijd weer een dag erna, hoe triest en onbeschrijfelijk de dag van vrijdag ook was.”

10 mei