In Zwijndrecht helpt ook gratis tampon of maandverband zelden tegen menstruatiearmoede

Arme, vaak jonge vrouwen blijken in de praktijk vaak geen menstruatieproducten te gebruiken, domweg omdat ze het zich niet kunnen veroorloven. Dat leidt tot allerlei ongewenste gevolgen, zoals ziekteverzuim en spijbelen of het afzien van sociale contacten: ,,Juist voor deze doelgroep is dat heel slecht’’, aldus burgerraadslid Patrick Stam van GroenLinks: ,,En we weten allemaal dat alleen een wc-papiertje in de onderbroek niet helpt.’’

Bij de voedselbank wordt de vraag hooguit gefluisterd

Dat lukt echter alleen bij de Kledingbank, zo blijkt: daar komen bijna alleen maar vrouwen en is zo veel privacy, dat vrouwen de schaamte over zowel geldgebrek als menstruatie voorbijgaan. Bij de Voedselbank vraagt hooguit iemand wel eens iets op fluisterende toon, terwijl wel gewoon om luiers gevraagd wordt.

Stam is niet tevreden met de inventarisatie van burgemeester en wethouders: ,,Het is ontzettend mooi dat er al veel gebeurt, maar het is niet genoeg. Als gemeente moet je er ook voor zorgen dat je waarborgt dat dit soort dingen blijven bestaan. Menstruatie is niet iets dat morgen over is. Dan moet je meer doen dan 500 euro aan de Kleding- en de Voedselbank geven.’’