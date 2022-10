In Dordt krijgen mensen spullen om energie te besparen en de kou buiten te houden.

Zij kunnen gratis gebruikmaken van energiehulpen die langskomen met ledlampen, tochtstrips, radiatorfolie en besparingstips. ,,Samen met de sociale dienst werken we aan een omruilactie van verouderd, energieslurpend witgoed voor een energiezuinig exemplaar”, zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,Particuliere verhuurders stimuleren we om hun woningen te verduurzamen en enkel glas te vervangen door HR++glas.”

Daarnaast treedt Theater Tortilla in februari volgend jaar op voor tweeduizend leerlingen in kwetsbare wijken met een voorstelling over energiebesparing. ,,En met woningcorporaties Woonbron en Trivire maken we afspraken om slecht geïsoleerde woningen zo spoedig mogelijk te verbeteren.” Deze acties staan in het ‘Plan van aanpak energiehulp voor huishoudens’. Voor de uitvoering is circa 2,1 miljoen euro beschikbaar vanuit het Rijk.