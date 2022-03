In Dordt gaan dingen vaak nét even anders

Een opvang voor vluchtelin­gen uit Oekraïne uit de grond stampen? Zo doen ze dat in Sliedrecht

Wat doe je als de burgemeester van Galati in Roemenië je belt met de vraag om hulp bij de vluchtelingencrisis door de oorlog in Oekraïne? Stefan den Breejen van Den Breejen Work in Sliedrecht transformeert dit weekeind met zijn medewerkers en vrijwilligers een kantoor tot een opvanglocatie.

5 maart