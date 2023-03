In de gym van Clinston en Cas kun je straks sporten, je maaltijd eten en zelfs naar de barber

Krachtwe­reld druk met verhuizing naar Pentagon-pand: ‘We gaan van 200 naar 2000 vierkante meter’

Een veelzijdig sportcentrum opent binnen enkele weken zijn deuren in Dordrecht. In het voormalige pand van Pentagon is het team van Krachtwereld bezig met de laatste loodjes. Van skiën tot klimmen en van fitness tot een drankje doen bij de bar; het kan er straks allemaal.