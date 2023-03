In de gemeente Zwijndrecht is het aantal werklozen flink gedaald

Buschauf­feur treft auto aan die tegen de rotonde is aangereden, bestuurder spoorloos verdwenen

Op de Spuiweg in Dordrecht is in de nacht van zaterdag op zondag een ongeluk gebeurd. Een buschauffeur trof daar een auto aan die tegen de betonrand van de rotonde aan was gereden. De bestuurder van de auto is spoorloos verdwenen.