Illegale lozing Chemours ‘zorgwekkend’: ‘Hoeveel wordt er nog meer geloosd dat wij niet zien?’

RIVM gaat naast Lammetjes­wiel, ook zwemplas Merwelan­den onderzoe­ken: ‘En andere locaties’

Het RIVM gaat niet alleen onderzoeken of het water van het Lammetjeswiel in Alblasserdam veilig is om in te zwemmen, maar ook het water van De Merwelanden in Dordrecht. Daarnaast worden nog andere locaties onderzocht, waarvan ‘analysedata beschikbaar zijn’. Dit meldt de provincie Zuid-Holland desgevraagd, nadat eerder bekend werd gemaakt dat er grote hoeveelheden PFAS aan zijn getroffen in natuurwater rondom Chemours.