Illegaal bordeel op de Staart drie maanden op slot na anonieme tip

Inzame­lings­ac­tie voor familie van verdronken Chiara (13) uit Papen­drecht

Er is een doneeractie opgezet voor de nabestaanden van Chiara, het 13-jarige meisje dat op zaterdag 10 juni verdronk in een zwemplas in Alblasserdam. Volgens de initiatiefnemer hebben haar ouders geen uitvaartverzekering.