Ik zag voor het eerst échte angst in de ogen van de omwonenden

COLUMN Prima toch... ‘vleesloos’ vergaderen?

Nee, het móet niet hoor, maar in discussies over wél of geen vlees eten vind ik het toch altijd het sterkste als je zelf eerlijk ‘uit de kast’ komt. Nou… dat doe ik dan ook maar meteen: Ik eet vlees, want ik vind een balletje gehakt, een biefstukje of een stukje kip op z’n tijd nu eenmaal lekker.