IJsjesweer! En het wordt alleen maar beter in het paasweekend

Taxichauf­feur rijdt door rood, fietser ernstig gewond: ‘Klant zei dat ik beter rechtdoor kon rijden’

Vijf gebroken ribben, een klaplong, gescheurde milt en bloedingen in de hersenen. Dat een geschepte fietser de aanrijding met een rolstoelbusje overleefde, was bijna een wonder. ,,Je kunt van geluk spreken dat hij het heeft overleefd’’, zei het Openbaar Ministerie donderdag in het strafproces tegen de Papendrechtse taxichauffeur Hendrikus van W. (63), die de dag van het verkeersongeval in Rotterdam door rood reed.

7 april