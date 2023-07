Idee van Vincent nu werkelijkheid, Dordrecht test ‘statiegeldbeugels’ bij vuilnisbakken

Dordtse molen Kyck over den Dyck staat komende weken stil: ‘Nu draaien is levensge­vaar­lijk’

Molen Kyck over den Dyck en schadevrije jaren: het is niet altijd een gelukkig huwelijk. Molenaars werden vorige week opgeschrikt door een piepend geluid, wat nu een probleem in het centrale draaiende deel van de molen - de koningsspil - blijkt te zijn. Daardoor zal de molen de komende zes à zeven weken niet kunnen draaien.