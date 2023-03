‘Iconische’ lichtreclame op Zwijndrechtse flat vervangen

Bewoners van Zwijndrecht en passanten op de rijksweg lezen dan niet meer ‘Van Leeuwen Buizen’ bovenop de flat maar ‘Van Leeuwen more than tubes’. Ook het logo wijzigt, want dat moderniseerde de Zwijndrechtse multinational al in 2011.

De flatbewoners kregen begin vorige maand een brief waarin werd uitgelegd dat de installatie op hun gebouw nu 25 jaar oud is en dat de neonbuizen storingsgevoelig zijn en veel energie verbruiken. De nieuwe reclame-uiting krijgt duurzamere led-verlichting. Omdat het werk niet geheel zonder overlast voor omwonenden gedaan kan worden, zat bij de informatiebrief ook een chocoladereep van Tony Chocolonely ‘als dank voor uw begrip’.

Neonreclame

Volgens woordvoerster Ingrid den Hartog van Van Leeuwen Buizen Groep B.V. is geen moment overwogen om te stoppen met de flatreclame. Die hóórt gewoon bij deze flat. En bij een flat naast het Rotterdamse Kleinpolderplein. Daar werd de neonreclame in 2020 vervangen. ,,Voor onze naamsbekendheid en arbeidsmarktcommunicatie zijn deze reclames heel belangrijk. Iedere sollicitant maakt er ook wel een opmerking over.’’

Dat de slogan nu Engelstalig wordt, beschouwt Den Hartog als logisch. ,,Enerzijds omdat we verkooppunten hebben in 33 landen en anderzijds omdat we meer doen dan enkel het verhandelen en bewerken van buizen. Er zit een heel dienstverleningspakket omheen.’’

De lichtreclame staat in Zwijndrecht al als sinds de jaren ‘60 op het dak van de flat. ‘Het is door de jaren heen gegroeid tot een iconisch beeld in de regio’, schrijft de firma in de bewonersbrief. ‘We zijn trots om op uw Meerdervoortflat te blijven stralen.’

Volledig scherm De flat heeft al sinds de jaren '60 van de vorige eeuw een lichtreclame van Van Leeuwen op het dak. © Fotopersburo Busink

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.